In arrivo misure ad hoc per il Natale. Non sarà un altro Ferragosto. Ma nonostante l'altolà dell'Iss il Trentino non sente ragioni e vuole riaprire gli impianti da sci (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meno di un mese alla Vigilia di Natale. Poco più di una settimana al 3 dicembre, data di scadenza dell'attuale Dpcm. E il prossimo come sarà? Gli esperti non sono affatto rassicuranti. "Non posso negare la mia preoccupazione". Ha detto Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute. "Non vorrei che il fatto che guardiamo con ottimismo l'effetto delle misure prese ci portasse a rilassare troppo queste misure, con conseguenze che possono essere molto dannose". "Oltre 800 morti – ha aggiunto Franco Locatelli presidente del Consiglio superiore della sanità – ci devono portare a ricordare che non siamo fuori dal problema". nonostante l'altolà dell'Iss, l'Alto Adige ha deciso di revocare il lockdown totale, indetto in autonomia lo scorso 8 novembre ...

