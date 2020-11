Il femminicidio non è un «dramma della gelosia»: le parole sono importanti (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Un raptus improvviso», «un dramma della gelosia», «una tragedia inspiegabile». E ancora, «un gran lavoratore», «un bravo padre di famiglia», «una mente geniale». Sono solo alcune delle espressioni che sono state utilizzate negli ultimi anni fino ai fatti di cronaca più recenti per parlare di donne uccise dai propri ex compagni o di vittime di stupri. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) «Un raptus improvviso», «un dramma della gelosia», «una tragedia inspiegabile». E ancora, «un gran lavoratore», «un bravo padre di famiglia», «una mente geniale». Sono solo alcune delle espressioni che sono state utilizzate negli ultimi anni fino ai fatti di cronaca più recenti per parlare di donne uccise dai propri ex compagni o di vittime di stupri.

donatasalomoni : Femminicidio: quando l'amore uccide non è amore! - mentinfuga : Donne e carnefici: 25 novembre - - StudioChiarini : ??Il 25/11 di ogni anno si celebra #GiornataInternazionalePerLeliminazioneDellaViolenzaControLeDonne, istituita dall… - UnTemaAlGiorno : RT @rosselladrudi: Una donna non #SiSbaglia quando pensa che la legge sul #femminicidio non la protegge. Troppe sono le donne uccise dopo a… - AntonellaCabrss : RT @AvantiLaura: Non è solo il femminicidio. Può essere un semplice gesto, una parola, uno sguardo, un atteggiamento. Le donne vanno rispet… -