Il capo del dipartimento medico di Moderna avverte: «Il nostro vaccino protegge dal Coronavirus: ma chi lo fa può ancora contagiare»

C'è chi vede nel vaccino anti-Covid l'unica strada possibile per un ritorno alla "normalità". Ma tale strada non è, in realtà, così spianata. Già, perché a frenare i "facili" entusiasmi sulle percentuali di efficacia dei vaccini sviluppati è intervenuto Tal Zaks, capo del dipartimento medico di Moderna, la società biotech statunitense con sede nel Massachusetts che ieri ha stipulato un accordo con l'Unione Europea per la fornitura fino a 160 milioni di dosi del vaccino. Un vaccino, quello sviluppato da Moderna, che stando ai risultati diffusi dall'azienda statunitense stessa, avrebbe un'efficacia del 94,5%, secondo un'analisi provvisoria pubblicata lo scorso 16 novembre ed effettuata su 95 pazienti Covid-19. In un'intervista ad Axios, tuttavia, il ...

Ultime Notizie dalla rete : capo del Conte rinnova per due anni l'incarico al capo del Dis Vecchione Il Sole 24 ORE Marito e moglie adibiscono appartamenti vuoti a case di prostituzione

A Biella marito e moglie hanno adibito alcuni appartamenti sfitti siti al centro della città a case di prostituzione.

“Questo non è amore”, la campagna della Polizia di Stato a tutela delle donne

Tra le varie iniziative messe in campo dalla Polizia c'è la app YouPol ideata per contrastare il bullismo e dallo scorso lockdown estesa alla violenza domestica ...

