I cinque gol più belli di Maradona con la maglia dell’Argentina – Il video

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Scegliere i gol piùdi Diego Armando, morto oggi all’età di 60 anni, è un’impresa davvero difficile. Secondo la Fifa, quelli raccolti nelsono ipiù spettacolari realizzati con ladurante i Mondiali. E al primo posto non poteva mancare il Gol del secolo, il più grande nella storia della Coppa del Mondo, scelto nel 2002 dagli appassionati di calcio con un sondaggio sul sito internet della Fifa: è la rete del 2-0 contro l’Inghilterra, segnata daai quarti di finale dei Mondiali 1986. Una cavalcata di 60 metri in 10 secondi verso la porta inglese, che lasciò sul postoavversari scartati come birilli.: YouTube / FIFATV Leggi anche: Il saluto di Pelè a ...

OptaPaolo : 5 - Álvaro #Morata ha segnato cinque gol in quattro presenze di Champions League nel 2020/21, eguagliando il suo re… - vinceorlando11 : RT @rtl1025: ?? 22 giugno 1986. Stadio Azteca, Città del Messico. Coppa del Mondo, quarti di Finale. Argentina-Inghilterra. Il Gol del Seco… - millielovessuga : RT @rtl1025: ?? 22 giugno 1986. Stadio Azteca, Città del Messico. Coppa del Mondo, quarti di Finale. Argentina-Inghilterra. Il Gol del Seco… - namarte15 : RT @rtl1025: ?? 22 giugno 1986. Stadio Azteca, Città del Messico. Coppa del Mondo, quarti di Finale. Argentina-Inghilterra. Il Gol del Seco… - Brux979 : RT @rtl1025: ?? 22 giugno 1986. Stadio Azteca, Città del Messico. Coppa del Mondo, quarti di Finale. Argentina-Inghilterra. Il Gol del Seco… -

Ultime Notizie dalla rete : cinque gol

In attesa delle gare di questa sera valide per la quarta giornata di Champions League, il nerazzurro in prestito al Borussia Moenchengladbach Valentino Lazaro si apre ai ...In attesa delle gare di questa sera valide per la quarta giornata di Champions League, il nerazzurro in prestito al Borussia Moenchengladbach Valentino Lazaro si apre ai ...