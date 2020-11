Grave lutto nella Tv, morta il volto noto di Rai 1 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La cuoca romana Anna Dente, fondatrice dell'Osteria di San Cesario a San Cesareo, provincia di Roma, è morta questa mattina all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Era ricoverata da tempo in una clinica romana. A darne notizia è stata la famiglia sulla pagina Facebook del ristorante. La sua osteria aveva da poco compiuto 25 anni: l'inaugurazione, infatti, era stata festeggiata il 17 novembre 1995. Il figlio Emilio racconta sempre su Facebook: "Mia madre, con un mucchietto di farina e un po’ d’acqua, conquistò il mondo. Una contadina e macellaia di un piccolo paese a 29 chilometri a sud-est di Roma , rilanciò la cucina Romano- Laziale e divenne Ambasciatrice della Cucina Romana nel Mondo e Ambasciatrice della cucina Laziale nel mondo. Per il Comune di Roma e per la Regione Lazio". Purtroppo, informava sempre il figlio, la signora Anna Dente era malata da ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 25 novembre 2020) La cuoca romana Anna Dente, fondatrice dell'Osteria di San Cesario a San Cesareo, provincia di Roma, èquesta mattina all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Era ricoverata da tempo in una clinica romana. A darne notizia è stata la famiglia sulla pagina Facebook del ristorante. La sua osteria aveva da poco compiuto 25 anni: l'inaugurazione, infatti, era stata festeggiata il 17 novembre 1995. Il figlio Emilio racconta sempre su Facebook: "Mia madre, con un mucchietto di farina e un po’ d’acqua, conquistò il mondo. Una contadina e macellaia di un piccolo paese a 29 chilometri a sud-est di Roma , rilanciò la cucina Romano- Laziale e divenne Ambasciatrice della Cucina Romana nel Mondo e Ambasciatrice della cucina Laziale nel mondo. Per il Comune di Roma e per la Regione Lazio". Purtroppo, informava sempre il figlio, la signora Anna Dente era malata da ...

