Governo apre a Forza Italia. Gualtieri: “Accogliamo proposte Berlusconi” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Governo apre, di fatto, a Berlusconi ed a Forza Italia. Lo fa per bocca del ministro all’Economia, Gualtieri. Che afferma: “Il Governo è impegnato a sostenere chi è stato maggiormente colpito dalle nuove misure di contenimento sanitario e a questo scopo abbiamo già varato, nel quadro delle risorse disponibili, tre decreti cosiddetti ‘ristori’ che in parte hanno replicato il meccanismo del ‘fondo perduto’ già sperimentato con successo nella primavera scorsa e hanno prorogato le scadenze fiscali e contributive per i settori interessati dalle misure restrittive. Siamo consapevoli che questi interventi devono essere ulteriormente rafForzati ed è per questo che abbiamo chiesto alle Camere un nuovo scostamento di 8 miliardi per il 2020 attraverso cui finanziare un quarto ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il, di fatto, a Berlusconi ed a. Lo fa per bocca del ministro all’Economia,. Che afferma: “Ilè impegnato a sostenere chi è stato maggiormente colpito dalle nuove misure di contenimento sanitario e a questo scopo abbiamo già varato, nel quadro delle risorse disponibili, tre decreti cosiddetti ‘ristori’ che in parte hanno replicato il meccanismo del ‘fondo perduto’ già sperimentato con successo nella primavera scorsa e hanno prorogato le scadenze fiscali e contributive per i settori interessati dalle misure restrittive. Siamo consapevoli che questi interventi devono essere ulteriormente rafti ed è per questo che abbiamo chiesto alle Camere un nuovo scostamento di 8 miliardi per il 2020 attraverso cui finanziare un quarto ...

FratellidItalia : ?? Perché il Governo chiude per decreto le attività e apre i porti all’immigrazione clandestina? ? Questa e altre d… - AlzaLaVoce_ : @lauraegidi57 Signora, qui nessuno apre la bocca solo per darla aria. So benissimo il lavoro che si sta facendo al… - mirellaladini : RT @DSantanche: L'Austria apre le piste da #sci, la Svizzera pure, la Francia sta allentando le misure. E noi? Abbiamo un governo che prome… - LucaBurnout : RT @DSantanche: L'Austria apre le piste da #sci, la Svizzera pure, la Francia sta allentando le misure. E noi? Abbiamo un governo che prome… - mariodecarlini : RT @DSantanche: L'Austria apre le piste da #sci, la Svizzera pure, la Francia sta allentando le misure. E noi? Abbiamo un governo che prome… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo apre Berlusconi tende la mano sull'ipotesi di scostamento. Il governo apre AGI - Agenzia Italia Scontro sul ritorno in classe

Fuori dal coro Virus, la scuola nel caos: generazioni di giovani a rischio. 24 nov \| Rete 4. 3 min. Fuori dal coro Virus, regole e zone rosse: Il "mistero" della Campania ...

Riapertura scuole, il governo accelera e spunta l’ipotesi 14 dicembre

Dopo il 9 ora si parla del 14 dicembre per riportare i ragazzi sui banchi di scuole ed in presenza. Il Governo guidato da Giuseppe Conte in queste ore sta cercando di trovare un accordo su uno dei tem ...

Fuori dal coro Virus, la scuola nel caos: generazioni di giovani a rischio. 24 nov \| Rete 4. 3 min. Fuori dal coro Virus, regole e zone rosse: Il "mistero" della Campania ...Dopo il 9 ora si parla del 14 dicembre per riportare i ragazzi sui banchi di scuole ed in presenza. Il Governo guidato da Giuseppe Conte in queste ore sta cercando di trovare un accordo su uno dei tem ...