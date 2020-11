Football Manager e la follia delle mazzette per avere valutazioni migliori in game

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 25 novembre 2020) A quanto pare i procuratori sportivi si insinuano anche all'interno dei giochi con modi non propriamente legali. Parlando in un podcast di TheShow, il capo dello studio Sports Interactive e direttore didi lunga data, Miles Jacobson, ha svelato di essere stato avvicinato da diversi procuratori i quali, in cambio di soldi, volevano un aumentodei loro rappresentanti. "Ho avuto agenti che hanno cercato di corrompermi per aumentare le", ha detto. "A loro ho detto di non chiedermelo più perché non sono uno che si fa corrompere". Il sito Athletic UK ha twittato il podcast, ma in maniera errata, dato che secondo quanto riportato dal tweet, Sports Interactive avrebbe "ricevuto" tangenti per aumentare le ...