Fogli rosa e patenti, prorogati fino allo scadere dello stato di emergenza da Covid-19 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generale dello stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo. Leggi su seguonews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generalee la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo.

vivereitalia : MIT: Fogli Rosa e Patenti prorogati fino allo scadere dello Stato di Emergenza da Covid-19 - TfnWeb : Fogli rosa e patenti prorogati fino allo scadere dello stato di emergenza da Covid-19 - CorriereQ : Patenti e fogli rosa scaduti saranno validi fino al 30/4 - ItaliaOggi : Patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza, arriva la nuova proroga - Zafhir2015 : ??????Carta per alimenti da banco, a fogli da 55 gr confezioni da 5 kg 75x100 cm disponibile in spatolato rosa o damas… -