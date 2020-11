Ferlaino: “Diego ha dato tanto al Napoli” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ferlaino, il suo ricordo di Diego Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky tg24 commentando la notizia della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 novembre 2020), il suo ricordo di Diego Corrado, ex presidente del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky tg24 commentando la notizia della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

repubblica : Quando Diego saltò tutti, nella partita sul fango che Ferlaino non voleva giocasse - NapoliSoccerNET : Ciao Diego: le dichiarazioni di Ferlaino, Gravina, Pelè, Di Marzio #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Morte Maradona, Ferlaino: ”Diego ha dato tanto a Napoli. Adesso c’… - LaStampaTV : VIDEO | Morto Maradona: quando Diego saltò tutti sul campetto infangato, nella partita che Ferlaino non voleva gioc… - RRmpinero : RT @repubblica: Quando Diego saltò tutti, nella partita sul fango che Ferlaino non voleva giocasse -