Diego Maradona | la decisione del governo argentino dopo la morte | “Così la nazione gli renderà omaggio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Armandoè morto e il ‘suo’ Napoli lo ricorda con commozione. “Per Sempre” con un cuore blu e poi l’addio: “Ciao”. Questo il saluto della Società Calcio Napoli. Il Pibe ha indossato la maglia azzurra dal 1984 al 1991, segnando l’epoca d’oro della società partenopea. Nell’era caratterizzata dal Diez, il Napoli ha conquistato gli unici 2 scudetti della propria storia (1986-87 e 1989-90), una Coppa Italia (1986-87), una Supercoppa italiana (1990) e una Coppa Uefa (1988-89). “Sono distrutto, mi dispiace molto.ha dato molto al Napoli, anche a me da un certo punto di vista. Non ho parole, non saprei cosa dire. Sono andato a trovarlo in Argentina quando stava male, è stato male parecchie volte ma ha sempre sperato le crisi. E’ una cosa arrivata improvvisamente. I giornali dicevano che stava ...