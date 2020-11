Covid, Viola: “Piste da sci aperte a gennaio? Andiamoci cauti” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Natale soft e piste da sci bandite. Questo il piano del governo per evitare un nuovo possibile innalzamento della curva epidemiologica, in costante calo negli ultimi giorni. Il premier Giuseppe Conte lo ha ribadito con fermezza: “Non possiamo permetterci una terza ondata”. Per il presidente del Consiglio e la task force l’anticamera del nuovo innalzamento sarebbe proprio la vacanza sulla neve. Un piano che si scontra con le Regioni del Nord, consapevoli che la chiusura delle piste da sci porterebbe un enorme danno economico. Sulla questione si è espressa l’immunologa Antonella Viola, ordinaria di Patologia Generale dell’Università di Padova: “Sarei cauta nel dire che le piste da sci si potranno aprire a gennaio: anche le discoteche sono state aperte quando i contagi erano diminuiti”, ha detto ad Agorà sui Rai 3. “La scienza ci dice che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Natale soft e piste da sci bandite. Questo il piano del governo per evitare un nuovo possibile innalzamento della curva epidemiologica, in costante calo negli ultimi giorni. Il premier Giuseppe Conte lo ha ribadito con fermezza: “Non possiamo permetterci una terza ondata”. Per il presidente del Consiglio e la task force l’anticamera del nuovo innalzamento sarebbe proprio la vacanza sulla neve. Un piano che si scontra con le Regioni del Nord, consapevoli che la chiusura delle piste da sci porterebbe un enorme danno economico. Sulla questione si è espressa l’immunologa Antonella, ordinaria di Patologia Generale dell’Università di Padova: “Sarei cauta nel dire che le piste da sci si potranno aprire a: anche le discoteche sono statequando i contagi erano diminuiti”, ha detto ad Agorà sui Rai 3. “La scienza ci dice che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viola Covid, l’immunologa Antonella Viola: «Sci? Troppi rischi. Qualunque protocollo sarebbe un’incoscienza» Corriere della Sera Nemmeno il Covid ferma la violenza sulle donne, oggi Giornata Internazionale

Anche quest’anno l’Associazione Ananke Onlus promuove diverse iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un triste fenomeno che non si spegne col Covi ...

I timori di Andrea Crisanti: i rischi della vaccinazione obbligatoria

Qualche giorno fa il professor Andrea Crisanti – il valente virologo dell’Università di Padova che, per primo, capì l’importanza degli asintomatici quali diffusori del Covid-19 contribuendo in maniera ...

