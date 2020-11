Covid, morto il fratello di Iva Zanicchi. Si era contagiato insieme a lei - (Di mercoledì 25 novembre 2020) Novella Toloni Dimessa pochi giorni fa dall'ospedale, la cantante aveva parlato del contagio avvenuto in famiglia e della forte preoccupazione per il fratello Antonio cardiopatico anche lui positivo "Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio". Con queste parole Iva Zanicchi ha detto addio al fratello, Antonio Zanicchi, morto per complicanze da coronavirus. L'uomo, 77 anni, pensionato dell'Eni era affetto da una grave patologia cardiaca e l'aver contratto il virus ha complicato il suo quadro clinico. L'annuncio della tragica scomparsa è stato dato dalla cantante attraverso i suoi profili social. nodo 1903917 Che l'uomo fosse gravemente malato lo aveva svelato Iva Zanicchi pochi giorni fa in un'intervista al quotidiano La Stampa. La cantante di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Novella Toloni Dimessa pochi giorni fa dall'ospedale, la cantante aveva parlato del contagio avvenuto in famiglia e della forte preoccupazione per ilAntonio cardiopatico anche lui positivo "Ciaomio. Ti ho amato come un figlio". Con queste parole Ivaha detto addio al, Antonioper complicanze da coronavirus. L'uomo, 77 anni, pensionato dell'Eni era affetto da una grave patologia cardiaca e l'aver contratto il virus ha complicato il suo quadro clinico. L'annuncio della tragica scomparsa è stato dato dalla cantante attraverso i suoi profili social. nodo 1903917 Che l'uomo fosse gravemente malato lo aveva svelato Ivapochi giorni fa in un'intervista al quotidiano La Stampa. La cantante di ...

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - RollingStoneita : Ieri ci sono stati 731 morti in 24 ore per il #coronavirus , ma #Salvini ha pensato che fosse la giornata giusta pe… - RPiconcelli : RT @ErnestoDongiov1: Mio papà aveva 76 anni,vaccino antinfluenzale fatto,nessuna patologia pregressa,NESSUNA,era una persona attentissima,m… - infoitcultura : È morto il fratello di Iva Zanicchi, era positivo al Covid: “Come un figlio” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto Covid: morto disabile, da sorelle battaglia per assisterlo - Ultima Ora Agenzia ANSA La Maddalena, positiva morta al Pronto Soccorso, Li Gioi: “Risposta Assl Olbia evasiva”

“La nota diffusa dalla Direzione della Assl di Olbia sulla morte di una paziente covid di 89 anni all’Ospedale Paolo Merlo lo scorso 14 novembre non chiarisce in alcun modo come sia stato gestito il ...

Il ministro della Salute incontra l'intergruppo Mes il 4 dicembre: intervista a Camillo D'Alessandro

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

“La nota diffusa dalla Direzione della Assl di Olbia sulla morte di una paziente covid di 89 anni all’Ospedale Paolo Merlo lo scorso 14 novembre non chiarisce in alcun modo come sia stato gestito il ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...