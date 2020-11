Covid, il piano della Lombardia per le Rsa: “Test rapidi ogni 15 giorni” (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO – Test “a tappeto” in Lombardia “ogni 15 giorni a pazienti e operatori delle Rsa e delle Rsd”. L’annuncio è dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha convocato la stampa per illustrare i contenuti della delibera di giunta approvata questa mattina sulla gestione dei casi di Covid-19 nelle residenze per i soggetti fragili. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO – Test “a tappeto” in Lombardia “ogni 15 giorni a pazienti e operatori delle Rsa e delle Rsd”. L’annuncio è dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha convocato la stampa per illustrare i contenuti della delibera di giunta approvata questa mattina sulla gestione dei casi di Covid-19 nelle residenze per i soggetti fragili.

