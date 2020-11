Coronavirus: Conte, 'su vacanze neve risposta comune Ue opportuna ma no imposizioni' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sulle misure per Contenere il Covid, soprattutto in vista delle vacanze natalizie, "stiamo lavorando a livello europeo, ho avuto nei giorni scorsi anche colloqui con le Istituzioni, con Charles Micheal e Ursula Von der Leyen, per ottenere un coordinamento sulle misure restrittive, in particolare per gli impianti sciistici in vista delle vacanze di Natale. C'è comune preoccupazione, non possiamo pensare, in piena pandemia, di vivere le vacanze allo stesso modo degli scorsi anni. Una risposta comune Ue è opportuna, ma questo non vuol dire invadere le prerogative dei singoli Paesi, ognuno sarà libero adottare le misure che ritiene". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta col premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sulle misure pernere il Covid, soprattutto in vista dellenatalizie, "stiamo lavorando a livello europeo, ho avuto nei giorni scorsi anche colloqui con le Istituzioni, con Charles Micheal e Ursula Von der Leyen, per ottenere un coordinamento sulle misure restrittive, in particolare per gli impianti sciistici in vista delledi Natale. C'èpreoccupazione, non possiamo pensare, in piena pandemia, di vivere leallo stesso modo degli scorsi anni. UnaUe è, ma questo non vuol dire invadere le prerogative dei singoli Paesi, ognuno sarà libero adottare le misure che ritiene". Così il premier Giuseppe, in conferenza stampa congiunta col premier ...

