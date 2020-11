Coronavirus | aggiornamento 25 novembre | 47 decessi e 2 815 nuovi casi 2 391 asintomatici nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua a scendere in Campania la percentuale positivi - tamponi esaminati. Se ieri era del 12,8% oggi è del 12,1%. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della regione Campania,24 ...

Condividi questo articolo:Roma, 25 nov. – (Adnkronos) – “La circolazione di informazioni non veritiere può produrre un danno alla tenuta del Paese e alla salute dei cittadini. Così abbiamo pensato che ...I dati delle ultime 24 ore diramati dal Ministero della Salute registrato una crescita di contagi di coronavirus, a fronte di maggiori tamponi effettuati. Sono 722 oggi le vittime della pandemia in It ...