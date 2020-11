Concorso Asp Catania, 40 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale: ecco il bando (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua la pubblicazione dei bandi di Concorso Asp Catania: nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 20-11-2020 è stata pubblicata una nuova procedura di selezione per 40 Collaboratori Amministrativo professionali, da inserire in categoria D a tempo indeterminato. Ammessi i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equivalenti. Le domande devono essere presentate telematicamente entro il 21 dicembre. Vediamo come partecipare, requisiti necessari e prove di selezione. Ultime news sui concorsi in Sicilia Concorso Asp Catania 40 collaboratori Amministrativo professionali: requisiti di accesso Gli interessati devono essere in possesso di un Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o di una corrispondente ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua la pubblicazione dei bandi diAsp: nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 20-11-2020 è stata pubblicata una nuova procedura di selezione per 40 Collaboratoriprofessionali, da inserire in categoria D a tempo indeterminato. Ammessi i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equivalenti. Le domande devono essere presentate telematicamente entro il 21 dicembre. Vediamo come partecipare, requisiti necessari e prove di selezione. Ultime news sui concorsi in SiciliaAsp40 collaboratoriprofessionali: requisiti di accesso Gli interessati devono essere in possesso di un Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o di una corrispondente ...

