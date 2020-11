Cluj-Roma domani in tv in chiaro? | canale | orario e diretta streaming Europa League 2020 2021

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella quarta giornata della fase a gironi dell’, ladi Fonseca fa visita ai romeni del. I giallorossi vogliono dar seguito alla convincente vittoria nel match d’andata e mettere in ghiaccio la qualificazione il prima possibile. I bookmakers vedono la compagine capitolina favorita. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di giovedì 26 novembre su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e sulla piattaforma di Sky Go. L’incontro sarà inoltre trasmesso insu TV8. SportFace.

siamo_la_Roma : ?? #Fonseca senza difesa ? Con il #Cluj senza difesa titolare ?? Ma torna #Dzeko #IlTempo #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Fonseca ritrova #Dzeko ? Ma perde la difesa ?? Serve un'impresa con il #Cluj #ASRoma - romanewseu : Roma, la difesa è a pezzi: contro il #Cluj out #Mancini, #Smalling e #Ibañez #ASRoma #RomanewsEU… - CamillaSpinelli : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Con il Cluj è emergenza difesa ?? Dzeko verso la convocazione ?? Champions, Juventus agl… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ??? ?? Con il Cluj è emergenza difesa ?? Dzeko verso la convocazione ?? Champions, Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Cluj Roma

Dove vedere Cluj-Roma, gara valida per la quarta giornata di Europa League. Una sfida cruciale per i giallorossi, che mirano a consolidare il primato Cluj-Roma è una gara molto importante per gli ...Emergenza in difesa domani in Europa League. Ma Fonseca cercherà di fare necessità virtù. A disposizione della Roma un solo centrale (su sei in rosa) contro il Cluj: il tecnico portoghese promuoverà a ...