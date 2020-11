Champions League, impresa dell’Atalanta ad Anfield. Inter k.o. e quasi fuori (Di mercoledì 25 novembre 2020) Serata agrodolce per le due formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. L'Inter esce con le ossa rotte nel match casalingo contro il Real Madrid e vede ormai allontanarsi quasi definitivamente il pass per gli ottavi. Al contrario, l'Atalanta vive una serata di gloria, imponendosi a sorpresa sul campo del Liverpool. I bergamaschi sono appaiati all'Ajax e si potranno giocare il passaggio del turno nei prossimi incontri.Inter-REAL MADRIDL'incontro si mette male fin da subito per i padroni di casa. Il Real Madrid si esibisce in un prolungato palleggio che manda fuori giri il pressing debole dei nerazzurri. Al 5' Nacho entra in area e viene atterrato da Barella: Hazard trasforma il rigore con una conclusione precisa a mezza altezza all'angolo alla ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Serata agrodolce per le due formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi di. L'esce con le ossa rotte nel match casalingo contro il Real Madrid e vede ormai allontanarsidefinitivamente il pass per gli ottavi. Al contrario, l'Atalanta vive una serata di gloria, imponendosi a sorpresa sul campo del Liverpool. I bergamaschi sono appaiati all'Ajax e si potranno giocare il passaggio del turno nei prossimi incontri.-REAL MADRIDL'incontro si mette male fin da subito per i padroni di casa. Il Real Madrid si esibisce in un prolungato palleggio che mandagiri il pressing debole dei nerazzurri. Al 5' Nacho entra in area e viene atterrato da Barella: Hazard trasforma il rigore con una conclusione precisa a mezza altezza all'angolo alla ...

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League, aperta con le vittorie di Juventus e Lazio, è proseguita con le sfide di questo mercoledì 25 novembre, dove toccava a Inter e Atalanta ...

