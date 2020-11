Cast e personaggi di Riviera 3 al via su Sky Atlantic un anno dopo: la trama dei nuovi episodi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da Venezia a Buenos Aires, questo è il tragitto che faranno Cast e personaggi di Riviera 3 al via oggi, 25 novembre, su Sky Atlantic. Ormai è passato un anno dagli eventi del finale della seconda stagione, questo significa che Georgina, adesso non più Cilos ma Ryland, ha detto addio alla Costa Azzurra lasciandosi alle spalle il suo passato per iniziare una nuova vita partendo proprio dal patto con Christos (Dimitri Leonidas) fino a quando qualcosa, o meglio qualcuno, non rovinerà di nuovo le cose. Nella seconda stagione abbiamo visto arrivare la ricca famiglia Eltham con la matriarca Lady Cassandra (Juliet Stevenson) e i figli, i fratelli gemelli Daphne (Poppy Delevingne) e Nico (Jack Fox) e le cose si sono molto complicate quando abbiamo scoperto che Constantine è ancora vivo ed è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da Venezia a Buenos Aires, questo è il tragitto che fardi3 al via oggi, 25 novembre, su Sky. Ormai è passato undagli eventi del finale della seconda stagione, questo significa che Georgina, adesso non più Cilos ma Ryland, ha detto addio alla Costa Azzurra lasciandosi alle spalle il suo passato per iniziare una nuova vita partendo proprio dal patto con Christos (Dimitri Leonidas) fino a quando qualcosa, o meglio qualcuno, non rovinerà di nuovo le cose. Nella seconda stagione abbiamo visto arrivare la ricca famiglia Eltham con la matriarca Lady Cassandra (Juliet Stevenson) e i figli, i fratelli gemelli Daphne (Poppy Delevingne) e Nico (Jack Fox) e le cose si sono molto complicate quando abbiamo scoperto che Constantine è ancora vivo ed è ...

