Cagliari-Verona, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio quarto turno Coppa Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel quarto turno di Coppa Italia 2020/2021 si gioca Cagliari-Verona. L’Atalanta attende una delle due squadre, ma cosa dice il regolamento e cosa succede in caso di pareggio? Le due compagini militano in Serie A e si gioca alla Sardegna Arena e non al Bentegodi in virtù del sorteggio estivo che ha assegnato ai sardi un numero di ingresso in tabellone più basso. In caso di pareggio, a ogni modo, canoniche regole: supplementari e, se necessari, calci di rigore. IL TABELLONE DEGLI OTTAVI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Neldi2020/2021 si gioca. L’Atalanta attende una delle due squadre, madice ilindi? Le due compagini militano in Serie A e si gioca alla Sardegna Arena e non al Bentegodi in virtù del sorteggio estivo che ha assegnato ai sardi un numero di ingresso in tabellone più basso. Indi, a ogni modo, canoniche regole: supplementari e, se necessari, calci di rigore. IL TABELLONE DEGLI OTTAVI SportFace.

NyihaMwai : RT @MasterSagini: Coppa Italia Fixtures. Parma Vs Cosenza 4:30 PM Empolo Vs Brescia 4:30 PM Udinese Vs Fiorentina 7:30 PM Cagliari Vs Ver… - PrettyKenyan101 : RT @MasterSagini: Coppa Italia Fixtures. Parma Vs Cosenza 4:30 PM Empolo Vs Brescia 4:30 PM Udinese Vs Fiorentina 7:30 PM Cagliari Vs Ver… - teddyeugene : RT @MasterSagini: Coppa Italia Fixtures. Parma Vs Cosenza 4:30 PM Empolo Vs Brescia 4:30 PM Udinese Vs Fiorentina 7:30 PM Cagliari Vs Ver… - KimutaiMeli4 : RT @MasterSagini: Coppa Italia Fixtures. Parma Vs Cosenza 4:30 PM Empolo Vs Brescia 4:30 PM Udinese Vs Fiorentina 7:30 PM Cagliari Vs Ver… - MasterSagini : Coppa Italia Fixtures. Parma Vs Cosenza 4:30 PM Empolo Vs Brescia 4:30 PM Udinese Vs Fiorentina 7:30 PM Cagliari… -