salernotoday : Artisti a lutto, è morto Nando Bruno: i funerali a Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Artisti lutto

SalernoToday

Giulia Ventisette è una cantautrice di Firenze. Inizia come autrice, scrivendo testi di canzoni, interpretate da altri artisti. Dopo un imprevisto lutto familiare, avvenuto nel 2014, decide di intrapr ...La messa in “zona rossa” di tutta la Lombardia, inclusa ovviamente anche la nostra provincia Brescia, è qualcosa che ha un profondo impatto sugli abitanti del territorio, come cittadini e come lavorat ...