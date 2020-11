Altri due femminicidi nella notte. La donna uccisa a Padova aveva denunciato e ritrattato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Altri due femminicidi: a Stalettì, sulla costa ionica calabrese, e a Cadoneghe, in provincia di Padova. nella notte prima della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Calabria una donna di 51 anni è stata uccisa a coltellate. Il suo corpo è stato ritrovato tra gli scogli nella tarda serata del 24 novembre. Un 36enne di Badolato è stato sottoposto a fermo del pm perché ritenuto l’autore del delitto. Secondo le indagini dei Carabinieri di Catanzaro e di Soverato, aveva una relazione extraconiugale con la donna. A Cadoneghe un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie con una coltellata al petto, ferendola da parte a parte. I tre figli che abitavano con la coppia sono stati affidati a un’amica della madre che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)due: a Stalettì, sulla costa ionica calabrese, e a Cadoneghe, in provincia diprima della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Calabria unadi 51 anni è stataa coltellate. Il suo corpo è stato ritrovato tra gli scoglitarda serata del 24 novembre. Un 36enne di Badolato è stato sottoposto a fermo del pm perché ritenuto l’autore del delitto. Secondo le indagini dei Carabinieri di Catanzaro e di Soverato,una relazione extraconiugale con la. A Cadoneghe un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie con una coltellata al petto, ferendola da parte a parte. I tre figli che abitavano con la coppia sono stati affidati a un’amica della madre che ...

Altri due femminicidi: a Stalettì, sulla costa ionica calabrese, e a Cadoneghe, in provincia di Padova. Nella notte prima della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In Calabria una donna ...

Il simbolo è evidente: questa panchina rossa è significativo segno della battaglia ormai estenuante, contro la violenz ...

