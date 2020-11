Alassio, il ristorante Nove riceve la stella Michelin (Di mercoledì 25 novembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 25 novembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

Ivan Maniago (Lavagna) e Giorgio Servetto (Alassio) vanno a far compagnia alle altre sei stelle confermate. Matteo Circella del ristorante ...

Alassio | Il ristorante Nove di Villa della Pergola ad Alassio ha ricevuto la Stella nell’edizione 2021 della Guida Michelin.

Ivan Maniago (Lavagna) e Giorgio Servetto (Alassio) vanno a far compagnia alle altre sei stelle confermate. Matteo Circella del ristorante ...