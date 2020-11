Vita in diretta, Todaro si toglie la medaglia e accusa Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Zazzaroni lo massacrano “E’ molto antipatico … “ (Di martedì 24 novembre 2020) Ballando con le stelle è terminato con la vittoria di Gilles Rocca e con il quarto posto di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Al momento della premiazione, che quest’anno non ha potuto fare Milly Carlucci a causa del covid ma si sono premiati all’interno della coppia, il concorrente ha premiato il ballerino e viceversa, è stato molto glaciale il momento in cui la Isoardi ha premiato Todaro il quale, appena mesa la medaglia al collo, l’ha subito tolta in segno di non accettazione. Gesto questo che il web ha molto criticato accusando il ballerino di non essere uno sportivo. Poi, Todaro, sui social se l’è presa con Paolo Conticini accusandolo di essere un favorito e i due se ne sono detti di tutti i colori sui social in un botta e risposta davvero ... Leggi su baritalianews (Di martedì 24 novembre 2020) Ballando con le stelle è terminato con la vittoria di Gilles Rocca e con il quarto posto di Elisa Isoardi e Raimondo. Al momento della premiazione, che quest’anno non ha potuto fare Milly Carlucci a causa del covid ma si sono premiati all’interno della coppia, il concorrente ha premiato il ballerino e viceversa, è statoglaciale il momento in cui la Isoardi ha premiatoil quale, appena mesa laal collo, l’ha subito tolta in segno di non accettazione. Gesto questo che il web hacriticatondo il ballerino di non essere uno sportivo. Poi,, sui social se l’è presa con Paolo Conticinindolo di essere un favorito e i due se ne sono detti di tutti i colori sui social in un botta e risposta davvero ...

