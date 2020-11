Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020)DEL 24 NOVEMBREORE 11.20 FRANCESCO TITOTTO NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA PROVOCA CODE A PARTIRE DALL’USCITA ARDEATINA CONTINUANO I LAVORI ANCHE SULLA SALARIA CON DEVIAZIONE SULLE RAMPE DELL’INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. AL MOMENTO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SU VIA DEI LAGHI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE ANCHE SU VIA MURA DEI FRANCESI FINO AL CENTRO DI CIAMPINO NEI DUE SENSI CODE A PAVONA ALL’INTERSEZIONE TRA LA REGIONALE NETTUNENSE E VIA DEL MARE IN ...