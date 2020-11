Uil | in crescita maltrattamenti e disoccupazione femminile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – Diminuiscono i reati totali, aumentano quelli di genere.in famiglia in primis. Questo quanto emerge dal report della Uil del Lazio e dell’istituto di ricerca Eures sulla base dei dati del ministero dell’Interno relativi al 2019. Le denuncein famiglia, violenza sessuale e atti persecutori (stalking) commessi nel Lazio nel 2019 sono state ben 4.486 (41.799 il dato nazionale), con una percentuale di vittime femminili che sfiora l’81% del totale. Nello specifico si tratta 2.248 casi diin famiglia (20.850 in Italia), 1.722 denunce per stalking (16.065 su scala nazionale) e 516 denunce per violenza sessuale (4.884 in Italia). “Questo considerando soltanto i reati denunciati, cui va aggiunta l’alta percentuale di vittime silenti- commenta il segretario generale della Uil del Lazio, ...