The Voice Senior si accorcia dopo lo slittamento della prima e chiude prima di Natale (Di martedì 24 novembre 2020) The Voice Senior si accorcia per rispettare le esigenze di programmazione, andando a coprire due appuntamenti settimanali con la finale che conquista la prima serata della domenica. Lo slittamento della finale di Tale e Quale Show ha infatti comportato uno sconvolgimento nella tabella di marcia, che ha obbligato a rivedere tutto quello che era stato stabilito con la prima al 20 novembre. Come già rivelato, il programma partirà il 27 novembre con la conduzione di Antonella Clerici. Sarà riservato ai soli concorrenti over 60 e sarà quindi un unicum nella televisione italiana, mentre sono già decisi i nomi dei coach. Torna Gigi D'Alessio, che aveva già debuttato nella versione tradizionale arrivando alla ...

