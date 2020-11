Tania Cagnotto lo sa bene: “Sono sempre una coppia inseparabile” – FOTO (Di martedì 24 novembre 2020) Tania Cagnotto ha pubblicato una nuova FOTO tramite il proprio profilo Instagram: all’interno di questo post si legge un importante messaggio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tania Cagnotto (@CagnottoTania) Tania Cagnotto ha preso una decisione importante. Stiamo parlando della scelta di ritirarsi definitivamente dalle competizioni e di concentrarsi sulla famiglia. L’ormai L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020)ha pubblicato una nuovatramite il proprio profilo Instagram: all’interno di questo post si legge un importante messaggio Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ha preso una decisione importante. Stiamo parlando della scelta di ritirarsi definitivamente dalle competizioni e di concentrarsi sulla famiglia. L’ormai L'articolo proviene da YesLife.it.

VanityFairIt : L'ex campionessa di tuffi ci racconta della sua vita nella Bolzano zona rossa, spiegandoci l'importanza del progett… - TisanaBuona : #gfvip Giada De Blanck e Tania Cagnotto se uniscono le forze possono oscurare le frequenze di Radio Maria - pep_qui : Giulia is new Tania Cagnotto #GFVIP - Isabell57293618 : Il tuffo di Giulia fa un baffo persino a Tania Cagnotto #GFVIP - zazoomblog : Tania Cagnotto e l’impegno per sensibilizzare sulla prevenzione della meningite - #Tania #Cagnotto #l’impegno -

Ultime Notizie dalla rete : Tania Cagnotto Tania Cagnotto incinta di una bimba:"Dopo il lockdown, ho deciso" Virgilio Sport Tania Cagnotto e l'impegno per sensibilizzare sulla prevenzione della meningite

Mamma della piccola Maya e alla sua seconda gravidanza, l'ex campionessa di tuffi ci racconta della sua vita nella Bolzano zona rossa. Spiegandoci l'importanza del progetto con M-Team al quale sta col ...

Silvia e Riccardo Nicola, quando le prove multiple di atletica sono un affare di famiglia

Le specialità più complete dell’atletica? Eptathlon al femminile e decathlon al maschile: 7 oppure 10 discipline, che si svolgono in due giornate consecutive, mettendo a dura prova gli atleti che si d ...

Mamma della piccola Maya e alla sua seconda gravidanza, l'ex campionessa di tuffi ci racconta della sua vita nella Bolzano zona rossa. Spiegandoci l'importanza del progetto con M-Team al quale sta col ...Le specialità più complete dell’atletica? Eptathlon al femminile e decathlon al maschile: 7 oppure 10 discipline, che si svolgono in due giornate consecutive, mettendo a dura prova gli atleti che si d ...