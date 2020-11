Stefania Orlando, scelta vivace per il GF Vip: cosa è e quanto costa la sua pelliccia colorata (Di martedì 24 novembre 2020) Indubbiamente una delle concorrenti più amate del GF Vip 5, Stefania Orlando ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano per la sua profonda sensibilità ma anche grazie alla sua lingua schietta. Dopo il volta faccia di Matilde Brandi, Tommaso Zorzi è diventato il suo coinquilino preferito nonché fedele compare di risate e pettegolezzi. La passione che Stefania Orlando coltiva per la moda non è certo un segreto, visti i fantastici outfit proposti durante le puntate del GF Vip. Le sue scelte ardite e assolutamente originali ultimamente l’hanno resa una vera e propria icona di moda. Certo, bisogna anche ammettere che davvero poche possono vantare un fisico asciutto e longilineo come il suo, soprattutto all’età di 53 anni. A proposito dei super look di Stefania Orlando, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 24 novembre 2020) Indubbiamente una delle concorrenti più amate del GF Vip 5,ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano per la sua profonda sensibilità ma anche grazie alla sua lingua schietta. Dopo il volta faccia di Matilde Brandi, Tommaso Zorzi è diventato il suo coinquilino preferito nonché fedele compare di risate e pettegolezzi. La passione checoltiva per la moda non è certo un segreto, visti i fantastici outfit proposti durante le puntate del GF Vip. Le sue scelte ardite e assolutamente originali ultimamente l’hanno resa una vera e propria icona di moda. Certo, bisogna anche ammettere che davvero poche possono vantare un fisico asciutto e longilineo come il suo, soprattutto all’età di 53 anni. A proposito dei super look di, ...

trash_italiano : STEFANIA ORLANDO NON PIANGERE #GFVIP - trash_italiano : Ma la bellezza di Stefania Orlando? #GFVIP - trash_italiano : IO STAREI ORE AD ASCOLTARE STEFANIA ORLANDO #GFVIP - laughsinpain : a Febbraio troveremo un Andrea Zelletta vincitore innamorato follemente di Stefania Orlando, questa cosa me la sento nelle ossa ?? - simbaissad : Stefania Orlando: '??magari lo scherzo consiste nella data??. ?? cioè non è 8 febbraio ma 8 aprile??' #gfvip -