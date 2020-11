Serie A, Inter: Lukaku e Lautaro Martinez fondamentali per Antonio Conte (Di martedì 24 novembre 2020) Tutte le strade portano alla LuLa. Sono sempre loro due, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, a determinare le sorti dell'Inter. In questo avvio di stagione come l'anno scorso, chiuso con 55 gol ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 novembre 2020) Tutte le strade portano alla LuLa. Sono sempre loro due, Romelu, a determinare le sorti dell'. In questo avvio di stagione come l'anno scorso, chiuso con 55 gol ...

Inter : ??? | MATCH REPORT Una rimonta elettrizzante ???? Il racconto di #InterTorino minuto per minuto ?? #FORZAINTER ???? - MaxCallegari : Pensiero della sera di #NationsLeague con vista sulla Serie A: De Vrij gioca a 4 con l’Olanda Skriniar gioca a 4 c… - tancredipalmeri : Il Guardian incredulo non può che ridicolizzare la Sovrintendenza sull’abbattimento di San Siro, che non rivestireb… - tuttosport : Conte: 'Per l'Inter è una finale. Assenze Real? Non possono piangere' - redazioneDNP : #SerieAFemminile | Tegola Inter: rottura del crociato per Regazzoli ?? -