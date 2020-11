Scambiare euro con dollari | ecco perché non farlo!

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 24 novembre 2020) Il tasso di cambio è il rapporto tra una moneta e l’altra. Come avrai già sentito parlare, i tassi di cambio sono volatili: i valori possono cambiare continuamente, ogni giorno. Queste oscillazioni permettono a dei soggetti di guadagnare: questi soggetti in gergo si chiamano “speculatori”, poiché appunto speculano sul tasso di cambio. Ma come guadagnare con il cambiodollaro e fare un po’ di soldi, magari anche un bel gruzzoletto? Grazie al tasso di cambio é possibile guadagnare in vari modi: prima di tutto, acquistando una valuta, aspettare che questa si apprezzi e ricomprare la moneta di partenza. In secondo luogo é possibile investire nel forex oppure in strumenti finanziari il cui guadagno (tasso di interesse) dipende dal tasso di cambio. Di seguito una spiegazione più dettagliata in merito Supponiamo che oggi il cambiodollaro sia 1,38 ...