Rubinetti a secco a Sant'Egidio e Bracigliano: la mappa dei disagi (Di martedì 24 novembre 2020) Guasto improvviso alla condotta idrica: disagi in corso a Nocera Superiore 24 novembre 2020 Riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici, per consentire interventi urgenti ed ... Leggi su salernotoday (Di martedì 24 novembre 2020) Guasto improvviso alla condotta idrica:in corso a Nocera Superiore 24 novembre 2020 Riduzione dei flussi idrici su due grosse condotte adduttrici, per consentire interventi urgenti ed ...

sabrinatehilim : RT @dukana2: Problemi(eufemismo) alla diga #Camastra in #Basilicata ??rubinetti ancora a secco in 11 comuni lucani??le balle sono scritte qu… - salernotoday : Rubinetti a secco a Sant'Egidio e Bracigliano: la mappa dei disagi - ringetto65 : RT @dukana2: Problemi(eufemismo) alla diga #Camastra in #Basilicata ??rubinetti ancora a secco in 11 comuni lucani??le balle sono scritte qu… - DonniniMario : RT @dukana2: Problemi(eufemismo) alla diga #Camastra in #Basilicata ??rubinetti ancora a secco in 11 comuni lucani??le balle sono scritte qu… - luisaloffredo28 : RT @dukana2: Problemi(eufemismo) alla diga #Camastra in #Basilicata ??rubinetti ancora a secco in 11 comuni lucani??le balle sono scritte qu… -