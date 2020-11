Roma, vigili fanno sesso in auto di servizio: web scatenato (Di martedì 24 novembre 2020) vigili fanno sesso nell’auto di servizio e il web si scatena con #cinevigili: il Comando della Polizia di Roma Capitale ha avviato un’indagine Due vigili della Polizia di Roma Capitale avrebbero consumato un rapporto sessuale in un’auto di servizio. Il Comando generale ha reso noto che sono in corso indagini per accertare la veridicità dei fatti, riportati… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020)nell’die il web si scatena con #cine: il Comando della Polizia diCapitale ha avviato un’indagine Duedella Polizia diCapitale avrebbero consumato un rapporto sessuale in un’di. Il Comando generale ha reso noto che sono in corso indagini per accertare la veridicità dei fatti, riportati… L'articolo Corriere Nazionale.

reportrai3 : Capodanno 2015. «Avevamo previsto circa 900 #vigili in servizio per la sicurezza dei cittadini di Roma e dei turist… - reportrai3 : Uno dei rari tentativi di controllare l’operato dei #vigili di Roma è nel 2015 quando la Giunta di Ignazio Marino i… - reportrai3 : Un messaggio del vicecomandante dei #vigili di Roma Renato Marra svela un retroscena inedito della vicenda delle mu… - DaitarnTR3 : RT @DaitarnTR3: I vigili di Roma che si son fatti una trombata in servizio nell'auto di servizio, saranno licenziati? - nicomanetta1 : Sindacati taxi-ncc contro comandante vigili Roma, “ci ignora” - Radio Colonna #taxi #NoUber -