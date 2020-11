Roma. I cani abbaiano troppo e lui gli gli mette i collari a vibrazione: scatta la sanzione (Di martedì 24 novembre 2020) Durante controlli di routine nella zona nell’hinterland della capitale, le guardie zoofile dell’Oipa di Roma hanno trovato due cani da caccia chiusi in recinti, accanto all’abitazione del proprietario, ai quali erano stati applicati collari anti abbaio, il cui uso è vietato dalla legge. E così sono scattati il sequestro e la sanzione a carico del cacciatore. «Evidentemente infastidito dall’abbaiare dei poveri cani in isolamento che cercavano di attrarre un po’ di attenzione, il proprietario ha pensato di ricorrere all’uso di questi dispositivi elettronici che impediscono al cane di abbaiare dissuadendolo con spruzzi d’acqua, vibrazioni, emissioni di frequenze che infastidiscono l’animale», spiega Claudio Locuratolo, coordinatore delle guardie zoofile Oipa di Roma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Durante controlli di routine nella zona nell’hinterland della capitale, le guardie zoofile dell’Oipa dihanno trovato dueda caccia chiusi in recinti, accanto all’abitazione del proprietario, ai quali erano stati applicatianti abbaio, il cui uso è vietato dalla legge. E così sonoti il sequestro e laa carico del cacciatore. «Evidentemente infastidito dall’abbaiare dei poveriin isolamento che cercavano di attrarre un po’ di attenzione, il proprietario ha pensato di ricorrere all’uso di questi dispositivi elettronici che impediscono al cane di abbaiare dissuadendolo con spruzzi d’acqua, vibrazioni, emissioni di frequenze che infastidiscono l’animale», spiega Claudio Locuratolo, coordinatore delle guardie zoofile Oipa die ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma cani Abbandonata dopo l adozione: Stella torna di nuovo in gabbia Il Messaggero Il cane contagiato dal Covid a Bitonto è guarito

«Questo conferma che nei cani la carica virale è molto bassa ... e nel laboratorio dell'Istituto superiore di sanità a Roma. Il percorso si concluderà con il test sierologico alla cagnolina, che ...

Covid, il cane contagiato è negativo dopo 4 giorni: "Nessun rischio per gli umani"

A Bitonto una barboncina era stata trovata positiva al tampone il 5 novembre, per la prima volta in Italia: era stata contagiata dalla famiglia con cui vive.

