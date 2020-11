“Promozione Covid, bara in omaggio” L’offesa dell’agenzia funebre ai defunti (Di martedì 24 novembre 2020) L’iniziativa di un’agenzia di pompe funebri ha scatenato un’ondata di lecite polemiche. In tanti però hanno già preso una bara in omaggio Che il Covid-19 abbia scatenato una serie di business collaterali è ormai un dato appurato. Nessuno però si sarebbe mai potuto auspicare che ne potesse comportare uno riguardante le morti. Purtroppo è avvenuto anche questo e a riguardo risuona all’unisono l’eco di una campagna pubblicitaria di un’agenzia di pompe funebri di Milano. Vista l’oggettiva prosperità del settore causata dei numerosi decessi dell’ultimo anno, l’organizzazione in questione ha deciso di “venire in contro” ai propri clienti. Ha infatti deciso di donare una bara in omaggio. Quello che però apparentemente sembra un gesto lodevole nasconde un lato raccapricciante e a limite della decenza umana. In città sono ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) L’iniziativa di un’agenzia di pompe funebri ha scatenato un’ondata di lecite polemiche. In tanti però hanno già preso unain omaggio Che il-19 abbia scatenato una serie di business collaterali è ormai un dato appurato. Nessuno però si sarebbe mai potuto auspicare che ne potesse comportare uno riguardante le morti. Purtroppo è avvenuto anche questo e a riguardo risuona all’unisono l’eco di una campagna pubblicitaria di un’agenzia di pompe funebri di Milano. Vista l’oggettiva prosperità del settore causata dei numerosi decessi dell’ultimo anno, l’organizzazione in questione ha deciso di “venire in contro” ai propri clienti. Ha infatti deciso di donare unain omaggio. Quello che però apparentemente sembra un gesto lodevole nasconde un lato raccapricciante e a limite della decenza umana. In città sono ...

