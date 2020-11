Parte teleassistenza domiciliare | 100 pazienti curati a casa

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – Da oggi centoCovid dell’Asl Roma 3, in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario, potranno esseredirettamente a. Dieci medici di base, infatti, attraverso la piattaforma ‘MyHospitalHub PRO’ monitoreranno da remoto i loro parametri vitali e li metteranno a disposizione degli specialisti dell’Istituto Spallanzani di Roma, che decideranno sulla necessita’ o meno di un ricovero. A prevederlo il progetto pilota ’10 per 10? della Regione Lazio, presentato stamani dall’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, alla presenza del direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, del commissario straordinario dell’Asl Roma 3, Giuseppe Quintavalle, e del segretario provinciale della Fimmg, Pierluigi Bartoletti. Grazie ai device nati dalla collaborazione tra Takeda e AdiLife, saranno monitorati sei ...

La saturazione dell'ossigeno si abbassa pericolosamente mentre si è a casa in isolamento domiciliario, ad avvertire è il device che misura sei parametri vitali, il medico di ...ISERNIA - Servizio di Teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto familiare, ovvero di persone in situazione ...