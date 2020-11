‘Notturno’ di Rosi rappresenterà l’Italia agli Oscar 2021 (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – La Commissione di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituita dall’Anica lo scorso luglio su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme ha votato ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi quale film che rappresenterà l’Italia alla 93esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria ‘International Feature Film Award’. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – La Commissione di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituita dall’Anica lo scorso luglio su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme ha votato ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi quale film che rappresenterà l’Italia alla 93esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria ‘International Feature Film Award’.

