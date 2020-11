Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro e muore di Covid: «È caduto da eroe vero» (Di martedì 24 novembre 2020) Napoli, infermiere in pensione muore di Covid: era tornato al lavoro – Martedì 24 novembre 2020. Aveva raccolto l’appello della sua Campania, piegata dalla seconda ondata. Non c’aveva pensato su due volte, era rientrato al lavoro sulle autoambulanze. Ma il Covid se l’è portato via: Alfonso Durante è morto ieri all’ospedale Cotugno di Napoli dopo aver contratto il virus. Aveva 75 anni e i colleghi oggi si stringono in un abbraccio che commuove un po’ tutti: «Il vero eroe di questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro», hanno scritto sui social. leggi anche l’articolo —> Covid Italia, 50enne con sindrome di Down positivo: il giovane nipote si fa ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020)indi: era tornato al– Martedì 24 novembre 2020. Aveva raccolto l’appello della sua Campania, piegata dalla seconda ondata. Non c’aveva pensato su due volte, era rientrato alsulle autoambulanze. Ma ilse l’è portato via: Alfonso Durante è morto ieri all’ospedale Cotugno didopo aver contratto il virus. Aveva 75 anni e i colleghi oggi si stringono in un abbraccio che commuove un po’ tutti: «Ildi questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro», hanno scritto sui social. leggi anche l’articolo —>Italia, 50enne con sindrome di Down positivo: il giovane nipote si fa ...

