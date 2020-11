Modric: «Zidane? Lo difendiamo sempre dalle critiche. Sul futuro…» (Di martedì 24 novembre 2020) Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW. INTER – «Come si affronta una gara come quella di domani? Come una finale, giocando da squadra, uniti. Spero che riusciremo a fare bene». FUTURO – «Io sto bene e mi sento forte, gioco quando decide il mister, quando sono in campo penso solo a fare bene per la squadra. Sento che ho una condizione ideale per continuare, in futuro vedremo che succede, se ne parla spesso. Io sono tranquillo, qui possono ancora aiutare la squadra e ovviamente vorrei rimanere e chiudere qui la mia carriera». critiche A Zidane – «Lo difendiamo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Luka, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole Luka, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW. INTER – «Come si affronta una gara come quella di domani? Come una finale, giocando da squadra, uniti. Spero che riusciremo a fare bene». FUTURO – «Io sto bene e mi sento forte, gioco quando decide il mister, quando sono in campo penso solo a fare bene per la squadra. Sento che ho una condizione ideale per continuare, in futuro vedremo che succede, se ne parla spesso. Io sono tranquillo, qui possono ancora aiutare la squadra e ovviamente vorrei rimanere e chiudere qui la mia carriera».– «Lo...

