Michelle Hunziker in diretta Facebook dalle 15 si racconterà da All Together Now all’impegno a favore delle donne

Michelle Hunziker sarà protagonista martedì 24 novembre dalle ore 15 di una intervista a tutto tondo con Claudia Rossi e Andrea Conti sul canale Facebook e Youtube de Il Fatto Quotidiano. La conduttrice parlerà del successo di "All Together Now – La musica è cambiata", lo show musicale del mercoledì sera di Canale 5 con J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti dello spettacolo. Sarà anche l'occasione per parlare dell'attività della sua fondazione Doppia Difesa, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che sarà il 25 novembre. Michelle si racconterà senza filtri, svelando anche il suo sogno nel cassetto.

In collegamento via Skype Michelle Hunziker, da anni attivista contro la violenza sulle donne, non poteva mancare all'appuntamento dedicato da Silvia Toffanin a Verissimo ...

Nozze in arrivo per Michelle Hunziker

“Ci sposeremo molto presto”. A fare l’annuncio è Michelle Hunziker, che sfoderando il suo celebre sorriso, ha confidato alla rivista “Grazia” che sta programmando le nozze con il compagno Tomaso Truss ...

In collegamento via Skype Michelle Hunziker, da anni attivista contro la violenza sulle donne, non poteva mancare all'appuntamento dedicato da Silvia Toffanin a Verissimo. "Ci sposeremo molto presto". A fare l'annuncio è Michelle Hunziker, che sfoderando il suo celebre sorriso, ha confidato alla rivista "Grazia" che sta programmando le nozze con il compagno Tomaso Truss.