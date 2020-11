La Germania introduce le “quote rosa” nei cda. Ma così le donne non vengono valorizzate (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Dichotomie. Ovvero dicotomia, nella lingua teutonica: è questo, forse, il termine che ben riassume l’ultimo provvedimento legislativo sulla parità di genere appena approvato in Germania. Il governo Merkel introdurrà una quota rosa del 30% obbligatoria per i consigli di amministrazione di società tedesche quotate in borsa. L’intesa, raggiunta lo scorso fine settimana tra i cristiano-democratici e i socialisti dell’SPD, prevede che i consigli di amministrazione con più di tre membri debbano includere almeno una donna. Un errore evidente Perché definirla una dicotomia? Poiché essendo un concetto scindibile in due categorie opposte presta il fianco ad una interpretazione non univoca. Ostentato dai suoi sostenitori come salvifica norma a tutela della parità dei sessi, la legge sulle quota rosa risulta essere più un boomerang facilmente utilizzabile dai suoi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov – Dichotomie. Ovvero dicotomia, nella lingua teutonica: è questo, forse, il termine che ben riassume l’ultimo provvedimento legislativo sulla parità di genere appena approvato in. Il governo Merkel introdurrà una quota rosa del 30% obbligatoria per i consigli di amministrazione di società tedesche quotate in borsa. L’intesa, raggiunta lo scorso fine settimana tra i cristiano-democratici e i socialisti dell’SPD, prevede che i consigli di amministrazione con più di tre membri debbano includere almeno una donna. Un errore evidente Perché definirla una dicotomia? Poiché essendo un concetto scindibile in due categorie opposte presta il fianco ad una interpretazione non univoca. Ostentato dai suoi sostenitori come salvifica norma a tutela della parità dei sessi, la legge sulle quota rosa risulta essere più un boomerang facilmente utilizzabile dai suoi ...

claudio_2022 : La Germania introduce le “quote rosa” nei cda. Ma così le donne non vengono valorizzate. Ho sempre considerate le… - IlPrimatoN : L'iniziativa tedesca non è affatto un buon modo per esaltare il merito -

Ultime Notizie dalla rete : Germania introduce La Germania introduce le “quote rosa” nei cda. Ma così le donne non vengono valorizzate Il Primato Nazionale Covid Natale, la Spagna: «Al cenone massimo in 6». In Germania tetto di 10 familiari, scuole chiuse prima

In Germania accordo vicino per la gestione del Covid sotto le feste. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre ...

Snapchat introduce Spotlight per competere con TikTok

Snapchat è un’applicazione che continua a ricevere aggiornamenti per tentare di competere con Instagram che nel frattempo migliora sempre di più le Storie. Qualche settimana fa Snapchat ha introdotto ...

In Germania accordo vicino per la gestione del Covid sotto le feste. I ministri-presidenti dei Laender tedeschi hanno trovato le misure di contenimento per Natale e Capodanno: dal 23 dicembre ...Snapchat è un’applicazione che continua a ricevere aggiornamenti per tentare di competere con Instagram che nel frattempo migliora sempre di più le Storie. Qualche settimana fa Snapchat ha introdotto ...