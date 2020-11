Istruzione | Rosolen | approvata legge che imprime innovazione e futuro

Leggi su udine20

(Di martedì 24 novembre 2020) Trieste, 24 nov – “digitale, semplificazione amministrativa e facilità di accesso ai servizi sono i tre elementi principali di questasull’. Non è una norma che nasce per arginare e contrastare gli effetti del Covdi-19, ma contiene misure preziose anche per questa emergenza, destinate a divenire propedeutiche ad accompagnare la scuola in un percorso di ammodernamento che è stato troppo a lungo rimandato da una politica spesso miope, a prescindere dagli schieramenti”. Questo il commento dell’assessore regionale all’, Alessia, a margine dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di113 che reca “Disposizioni in materia die diritto allo studio” intervenendo con modifiche alla LR ...