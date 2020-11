Intercultura-Inps, vivere e studiare nel mondo. Dal 10 dicembre corsa per 1500 borse (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’uscita del bando di concorso del programma ITACA DI Inps per soggiorni all’estero nell’anno scolastico 201-2022, Intercultura riapre le iscrizioni. La nuova possibilità riguarda i figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione, a cui è sono rivolte le borse di studio ITACA, sia gli altri studenti interessati a partecipare a un programma all’estero Intercultura, senza richiedere una borsa di studio. Il bando ITACA 2021/22 offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (che, come spiegato da Inps sul suo sito, è autofinanziato esclusivamente con i contributi dei dipendenti e non utilizza fondi pubblici). I programmi di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’uscita del bando di concorso del programma ITACA DIper soggiorni all’estero nell’anno scolastico 201-2022,riapre le iscrizioni. La nuova possibilità riguarda i figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione, a cui è sono rivolte ledi studio ITACA, sia gli altri studenti interessati a partecipare a un programma all’estero, senza richiedere una borsa di studio. Il bando ITACA 2021/22 offre 1.500di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (che, come spiegato dasul suo sito, è autofinanziato esclusivamente con i contributi dei dipendenti e non utilizza fondi pubblici). I programmi di ...

