Il cardiopatico che muore dopo due giorni in barella in attesa del ricovero (Di martedì 24 novembre 2020) Un uomo di 62 anni, Fortunato Evacuo, è morto dopo due giorni in cui era in un’autoamblanza attaccato a una bombola di ossigeno su una barella. L’uomo, cardiopatico, era affetto da COVID-19. Ma, nonostante fosse un soggetto a rischio nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia non c’era un posto per lui. Il figlio, spiega Repubblica Napoli, aveva avvertito i medici delle condizioni del padre, soggetto a rischio per le patologie pregresse: «Mio padre ha un pacemaker e tre bypass, non può aspettare» aveva urlato ai medici, raccontando la sua storia anche attraverso i social nelle ore antecedenti alla tragedia. Aveva già presagito l’aggravarsi delle condizioni del padre, il cui respiro col passare delle ore diventava sempre più affannoso. Davanti a lui c’erano solo ambulanze: tre prima che arrivasse il suo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Un uomo di 62 anni, Fortunato Evacuo, è mortoduein cui era in un’autoamblanza attaccato a una bombola di ossigeno su una. L’uomo,, era affetto da COVID-19. Ma, nonostante fosse un soggetto a rischio nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia non c’era un posto per lui. Il figlio, spiega Repubblica Napoli, aveva avvertito i medici delle condizioni del padre, soggetto a rischio per le patologie pregresse: «Mio padre ha un pacemaker e tre bypass, non può aspettare» aveva urlato ai medici, raccontando la sua storia anche attraverso i social nelle ore antecedenti alla tragedia. Aveva già presagito l’aggravarsi delle condizioni del padre, il cui respiro col passare delle ore diventava sempre più affannoso. Davanti a lui c’erano solo ambulanze: tre prima che arrivasse il suo ...

Un uomo di 62 anni, Fortunato Evacuo, è morto dopo due giorni in cui era in un'autoamblanza attaccato a una bombola di ossigeno su una barella. L'uomo, cardiopatico, era affetto da COVID-19 ...

