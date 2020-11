I Soliti Ignoti, l’ignota 7 si blocca all’improvviso in mezzo allo studio. Amadeus spiazzato: “Ma cos’è successo?” (Di martedì 24 novembre 2020) “cos’è successo?”. Un piccolo imprevisto è stato trasformato in un momento di show a “I Soliti Ignoti”. Quando Amadeus ha invitato l’ignota numero 7 a raggiungere il centro del palco, qualcosa è andato storto: la signora si è bloccata di colpo, a metà tragitto. Grande stupore da parte del conduttore che, dovendo mantenere le distanze di sicurezza, non capiva cosa stesse succedendo. Alla fine, niente di grave: l’ignota ha dovuto fare i conti con il tacco della sua scarpa, incastrato nella fessura della pedana centrale dello studio. Dopo alcuni istanti di confusione, alcune persone della produzione – muniti di mascherina – sono intervenuti e l’hanno aiutata per risolvere la questione. Solo così è stata consentita la normale prosecuzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) “successo?”. Un piccolo imprevisto è stato trasformato in un momento di show a “I”. Quandoha invitatonumero 7 a raggiungere il centro del palco, qualcosa è andato storto: la signora si èta di colpo, a metà tragitto. Grande stupore da parte del conduttore che, dovendo mantenere le distanze di sicurezza, non capiva cosa stesse succedendo. Alla fine, niente di grave:ha dovuto fare i conti con il tacco della sua scarpa, incastrato nella fessura della pedana centrale dello. Dopo alcuni istanti di confusione, alcune persone della produzione – muniti di mascherina – sono intervenuti e l’hanno aiutata per risolvere la questione. Solo così è stata consentita la normale prosecuzione della ...

