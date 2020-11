Hyundai e Ineos, i due Gruppi studiano nuove applicazioni per le fuel cell (Di martedì 24 novembre 2020) Una, vanta competenze tecniche nell'applicazione delle fuel cell a idrogeno in ambito automobilistico. L'altra, una realtà chimica che controlla il più grande operatore europeo nella produzione di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) Una, vanta competenze tecniche nell'applicazione dellea idrogeno in ambito automobilistico. L'altra, una realtà chimica che controlla il più grande operatore europeo nella produzione di ...

MatteoMarchini5 : Hyundai con Ineos per l’economia basata sull’idrogeno - Notiziedi_it : Hyundai insieme a INEOS per il progresso dell’economia ad idrogeno - Italpress : Hyundai insieme a INEOS per il progresso dell’economia ad idrogeno - EcomobileNews : Il 23 novembre 2020 #Hyundai Motor Company e #INEOS hanno firmato un protocollo d' #intesa per esplorare e incent… - newsautoit : ???? Il fuoristrada #Ineos #Granadier, che ricorda il #Defender sarà anche ad #idrogeno, con sistema fuel-cell… -