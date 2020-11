Handanovic: “Mancano tre partite, poi tiriamo le somme. Dobbiamo migliorare, prendiamo troppi gol” (Di martedì 24 novembre 2020) Samir Handanovic, insieme ad Antonio Conte, ha presentato la sfida contro il Real Madrid in programma domani sera a San Siro. Queste le parole del portiere dell’Inter in conferenza stampa: “Prima di tirare le somme e fare le valutazioni aspettiamo, mancano ancora tre partite. Se guardiamo le partite giocate, possiamo recriminare molto di più di altri. troppi gol? Bisogna preoccuparsi, ma serve sempre fare le singole valutazioni. Contro di noi adesso giocano tutti nello stesso modo, ci aspettano e ripartono. Siamo noi a sbagliare, difficilmente ci hanno fatto gol per merito loro. Se vuoi alzare il livello, bisogna aggiustare subito questo aspetto.” Foto: twitter uff Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Samir, insieme ad Antonio Conte, ha presentato la sfida contro il Real Madrid in programma domani sera a San Siro. Queste le parole del portiere dell’Inter in conferenza stampa: “Prima di tirare lee fare le valutazioni aspettiamo, mancano ancora tre. Se guardiamo legiocate, possiamo recriminare molto di più di altri.gol? Bisogna preoccuparsi, ma serve sempre fare le singole valutazioni. Contro di noi adesso giocano tutti nello stesso modo, ci aspettano e ripartono. Siamo noi a sbagliare, difficilmente ci hanno fatto gol per merito loro. Se vuoi alzare il livello, bisogna aggiustare subito questo aspetto.” Foto: twitter uff Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

