Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: le torri di Alba si illuminano di rosso (Di martedì 24 novembre 2020) Alba Da questa sera, 24 novembre, fino a domenica 29 novembre 2020 le torri medievali di Alba si illuminano di rosso per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 24 novembre 2020)Da questa sera, 24 novembre, fino a domenica 29 novembre 2020 lemedievali disidiper la "per l'le" ...

Mov5Stelle : Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo ricordare che grazie alla legge… - Radio1Rai : Giornata Internazionale contro la violenza sulle #Donne. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella scrive a Rai Radio1… - discoradioIT : 'Stop alla violenza sulle donne': è la scritta su 20mila mascherine prodotte all'interno degli istituti penitenziar… - CISLVicenza : RT @CislNazionale: Il manifesto per il #25novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promosso da… - CISLVicenza : RT @AnolfNazionale: #25novembre 2020 “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” Il -