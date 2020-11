Gessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato mostra per la prima volta il volto deturpato (Di martedì 24 novembre 2020) Gessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato mostra per la prima volta dopo quattro anni il suo volto deturpato Gessica Notaro, la showgirl riminese che quattro anni fa è stata aggredita e sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, pubblica il video della sua nuova canzone e mostra per la prima volta il viso deturpato dall’aggressione. “Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020), lacondal suo exper ladopo quattro anni il suo, la showgirl riminese che quattro anni fa è stata aggredita econdal suo ex, pubblica il video della sua nuova canzone eper lail visodall’aggressione. “Finalmente è arrivato il momento dirvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi 4 anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il ...

