Galli e i suoi dubbi sul vaccino "Forse effetti collaterali pure tra 10 anni" (Di martedì 24 novembre 2020) Ignazio Riccio Il primario dell’ospedale Sacco di Milano difende Crisanti, il quale aveva espresso più di un dubbio sull’antidoto contro il Coronavirus Continua a essere viva la discussione sui possibili effetti del vaccino anti Covid. Nel corso della trasmissione televisiva della Rai “Uno Mattina”, l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, seppure favorevole alla distribuzione e somministrazione dell’antidoto contro il terribile virus Sars-Cov-2, non esclude che ci possano essere conseguenze sulla salute delle persone che ne faranno uso, anche a lungo termine. “Non c’è alcun farmaco e nessun vaccino – ha dichiarato il medico – su cui possiamo dire con certezza che non produrrà effetti collaterali negativi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Ignazio Riccio Il primario dell’ospedale Sacco di Milano difende Crisanti, il quale aveva espresso più di uno sull’antidoto contro il Coronavirus Continua a essere viva la discussione sui possibilidelanti Covid. Nel corso della trasmissione televisiva della Rai “Uno Mattina”, l’infettivologo Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano, sepfavorevole alla distribuzione e somministrazione dell’antidoto contro il terribile virus Sars-Cov-2, non esclude che ci possano essere conseguenze sulla salute delle persone che ne faranno uso, anche a lungo termine. “Non c’è alcun farmaco e nessun– ha dichiarato il medico – su cui possiamo dire con certezza che non produrrànegativi ...

